Общество

Опыт белорусских врачей будет применяться в псковской медицине

Делегация Псковской области во главе с первым заместителем губернатора Верой Емельяновой посетила Республику Беларусь с двухдневным рабочим визитом. Целью поездки стало знакомство с технологическими решениями, применяемыми в ведущих медицинских организациях соседнего государства, а также с методиками лечения и реабилитации пациентов. Об этом Псковско Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Накануне Вера Емельянова вместе с представителями регионального комитета по здравоохранению и руководителями подведомственных учреждений посетила Витебский областной клинический центр медицинской реабилитации для инвалидов и ветеранов боевых действий.

Сегодня псковская делегация побывала в реабилитационном центре госпиталя «Юрцево» и в Оршанской центральной поликлинике.

В медучреждениях первый вице-губернатор, представители профильных исполнительных органов региона и специалисты ознакомились условиями пребывания пациентов, уровнем медицинского обслуживания, материально-технической базой, методиками, применяемыми для восстановления травмированных пациентов.

Вера Емельянова высоко оценила уровень организации медицинской помощи в Витебском и Оршанском районах Республики Беларусь. «Вместе с белорусскими коллегами мы в очередной раз прорабатывали вопросы унификации наших подходов к лечению пациентов и улучшения качества и доступности медицинской помощи населению. Интересно, как построены объекты, как осуществляется прием пациентов, как ведется работа со старшим поколением и реабилитация граждан. Обязательно изучим этот опыт и будем его использовать в своей программе развития сферы здравоохранения», — сказала Первый заместитель губернатора Псковской области.