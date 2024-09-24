Общество

Уличное освещение в Острове заработает после замены оборудования на трансформаторной подстанции

Уличное освещение в Острове заработает после замены оборудования на трансформаторной подстанции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Быстрова

«В обращениях через социальные сети граждане, проживающие на территории микрорайона Остров-2 в районе улицы Шумейко, поднимают тему отсутствия уличного освещения», - отметил Дмитрий Быстров.

При благоустройстве микрорайона Остров-2 была спроектирована новая система уличного освещения, установлены дополнительные светильники, что повлекло за собой увеличение токовой нагрузки.

Для обеспечения постоянной работы уличного освещения потребовалась замена оборудования на трансформаторной подстанции. В настоящее время оборудование заказали у поставщика и ожидается его поставка. Предварительно, установка оборудования будет произведена до 4 октября текущего года.

«Уважаемые островичи! Приносим извинения за доставленные неудобства и просим проявить терпение», - извинился перед жителями Острова Дмитрий Быстров