Общество

В Псковской области работает горячая линия службы социальных координаторов

В Псковской области работает горячая линия «Верное направление» — служба социальных координаторов, которые помогут тяжелобольным детям и взрослым получить необходимую медицинскую и социальную помощь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Обратиться на бесплатную горячую линию 8-800-303-303-0 можно в случае, если нужна помощь в получении или оплате лекарств, лечения, технических средств реабилитации, обследований, анализов, средств гигиены, проезда до места лечения и проживания в момент его прохождения. Также получить помощь социальных координаторов можно по направлениям: уход на дому, доступная среда, трудоустройство и образование.

После обращения координаторы проверят возможность получения помощи от государства, подберут профильные благотворительные фонды, помогут собрать пакеты документов и будут сопровождать каждый случай до момента решения ситуации. Вся помощь оказывается бесплатно.

Время работы телефона — по будням, с 6:00 до 18:00 по московскому времени. Подробности можно узнать на сайте.