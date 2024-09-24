Общество

Игорь Дитрих о начале парламентского года, бюджете и доплатах учителям

Накануне состоялась очередная сессия Псковского областного Собрания – первая в новом парламентском сезоне. Почему важен запрет на усыновление российских детей для граждан стран, где разрешена смена пола? Как повлияет на систему образования в области поддержка педагогов, ученики которых достигли успехов – стали победителями олимпиад или сдали ЕГЭ на 100 баллов? На эти и другие вопросы ответил заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель комитета по труду и социальной политике, депутат по округу №11 Игорь Дитрих в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

— Состоялась очередная сессия Псковского областного Собрания – первая в новом парламентском сезоне. Один из значимых вопросов – пополнение бюджета. Полученные из федеральной казны средства и собственные доходы были распределены на самые разные статьи расходов. В том числе – и социальные. Обозначьте самые знаковые.

— Да, после парламентских каникул прямо на первой сессии были внесены поправки в бюджет этого года. Это уже вторые изменения за год. Первый раз были внесены поправки почти на один миллиард рублей. Вторые поправки более значимые - 2 миллиарда 350 тысяч рублей. Это существенное увеличение как доходов, так и расходов. Выросли, надо это подчеркнуть, собственные доходы, они составили почти 740 миллионов рублей.

Во-первых, по распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина на наш регион выделено из федерального бюджета 750 миллионов рублей на закупку городских автобусов. Все мы понимаем, что это актуально. Парк у нас стареет, спрос большой. Получена субсидия 550 миллионов рублей на модернизацию инфраструктуры общего образования. Инфраструктура у нас уже старая и давно требует больших капиталовложений и ремонта. Также 162 миллиона рублей дополнительно на разработку проектно-сметной документации, проведение государственных экспертиз. Еще 250 миллионов рублей на докапитализацию регионального фонда развития промышленности. Также учтены поступления на ежемесячное денежное вознаграждение педагогическим работникам за классное руководство. Также увеличение расходов на заработную плату работников бюджетных учреждений. Думаю, что это не последнее рассмотрение поправок в бюджет. Мы надеемся, что дополнительные средства из федерального бюджета будут. Ожидаем и увеличения собственных доходов.

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— Еще один вопрос минувшей сессии, обсуждаемый в обществе, да и на парламентском комитете тоже, - это запрет усыновлять российских детей гражданам стран, где разрешена смена пола. Лично вы, насколько я могу судить, придерживаетесь абсолютно консервативной позиции – решение иным быть не может?

— Многие считают, что «консерватизм» или «консерватор» - это достаточно ругательное слово. Консерватизм означает приверженность традиционным устоям и порядкам в обществе, при этом допускаются изменения. За исключением радикальных, способных кардинально изменить общество и государство. Мои взгляды, особенно про детей, семью, наше российское общество, - абсолютно консервативны. Я предложил своим коллегам обязательно рассмотреть и поддержать этот вопрос у нас на сессии. И на комитете, и на сессии были дебаты от определенных единичных личностей. И было даже удивительно, что они публично проголосовали против.

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— Поддержка учителей, ученики которых достигли успехов – стали победителями олимпиад или сдали ЕГЭ на 100 баллов. Эту законодательную инициативу внес на рассмотрение губернатор Михаил Ведерников. Вы с коллегами ее поддержали. Существует несколько мнений: это благо; это вносит раздор в педагогическое сообщество, ведь кого-то поощрят, а кого-то нет; к ЕГЭ ребят готовят скорее репетиторы, нежели предметники. Вы какой придерживаетесь? И что скажете тем, кто инициативу подвергает сомнению?

— Эти выплаты педагогам за подготовку победителей всероссийских олимпиад и стобальников по ЕГЭ уже введены в некоторых субъектах Российской Федерации. Это не наша новация. Уровень педагогических работников, количество наших одаренных детей, получающих 100 баллов и побеждающих в олимпиадах из года в год, - все эти показатели становятся выше. Благодаря губернатору мы видим, что мы можем изыскать средства для поощрения таких учителей. Соответственно, губернатором такое предложение было высказано, мы его поддержали, и такой законопроект приняли. Да, раньше был раздор в среде учителей: у соседей платят, а у нас не платят. Мы его ликвидировали. Также мы хотим показать тем учителям, которые ушли в репетиторство, что настало время им возвращаться в школы, что они будут иметь все те привилегии и поощрения, которые мы согласовали для государственных образовательных учреждений. Понятно, что только этим шагом мы всех репетиторов не вернем обратно. Надо, конечно, законодательно убирать «серую зону» в репетиторстве. С другой стороны, стимулировать учителей государственных школ. И чтобы было видно, что в государственной школе работать престижнее, выгоднее.

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— И еще одна мера поощрения педагогов – это выплаты за классное руководство: их расчет принят поправками в региональный закон. Что это значит?

— Мы приняли именно расчеты, чтобы они были более прозрачные, что каждый понимал, за что, почему, как. Вознаграждение педагогам за выполнение этих работ состоит из двух частей: федеральной и региональной. Региональная выплата была установлена в 2015 году и составляет тысячу рублей. В 2020 году установлена федеральная выплата за классное руководство. Ее размер 5 тысяч рублей. А с 1 марта 2024 года в населенных пунктах с населением меньше 100 тысяч человек ее размер составил 10 тысяч рублей.

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— Со следующего месяца надо ожидать, что стартует процесс формирования бюджета следующего года. По понятным причинам, сейчас мы не можем вести речь даже об основных его параметрах. Однако общую направленность, наверняка, вы можете охарактеризовать?

— Как только мы принимаем предыдущий бюджет, сразу же в недрах идет работа над бюджетом следующего года. Надо все мысли собрать, все замечания и предложения. Эта работа продолжается всегда. «Единая Россия» совместно с кабмином тоже уже начала эту работу на уровне Государственной Думы. Приоритеты при работе над бюджетом неизменны. Это обороноспособность и безопасность государства, это социальные гарантии военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей. Конечно, бюджет, в первую очередь, будет направлен на социальную политику. Продолжат работу все социальные программы партии.

Беседовала Любовь Кузнецова