Общество

Псковичей приглашают к участию в конкурсе молодых управленцев «Лидеры села»

Псковичи могут принять участие во всероссийском конкурсе молодых управленцев «Лидеры села». Конкурс проводится, чтобы выявить перспективных управленцев и лидеров общественного мнения на селе и сформировать управленческий кадровый резерв села. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

К участию в конкурсе приглашаются молодые сотрудники (от 18 до 35 лет включительно) администраций муниципальных образований, предприятий агропромышленного комплекса, организаций и учреждений образования, молодёжной политики, культуры, физической культуры, спорта и других сфер муниципальных образований. Также возможно участие лиц, не имеющих управленческого опыта, в том числе студентов.

Регистрация участников проходит до 30 сентября на сайте лидерысела.рф

Все конкурсанты получат доступ к уникальной коммуникационной площадке для обмена лучшими практиками развития села и возможность получить карьерное сопровождение и консультирование от опытных наставников.

По итогам первого и второго онлайн-этапов испытаний участники с наивысшим рейтингом пройдут комплексную оценку лидерских и управленческих качеств, выполнив задания-симуляции реальных ситуаций.

Заключительный этап конкурса состоится в октябре в очном формате на базе образовательного центра «Сенеж». Там будущие сельские лидеры пройдут всестороннюю проверку навыков при решении управленческих задач.

Победители конкурса получат всестороннюю поддержку в формировании команды развития сельского населенного пункта, возможность карьерного сопровождения, медийную поддержку и помощь в формировании личного бренда, рекомендации в кадровый резерв органов местного самоуправления и многое другое.

Проект реализуется в рамках программы «Кадры для села» Российского союза сельской молодёжи и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).