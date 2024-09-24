Общество

Команда из Псковской области обучилась клиентоцентричности в Петербурге

Команда Псковской области приняла участие в очном этапе обучения по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Бережливое производство и клиентоцентричность в социальной сфере», который прошел в Санкт-Петербурге с 23 по 24 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: правительство Псковской области

В состав делегации вошли представители института Регионального сервисного уполномоченного Псковской области, исполнительных органов Псковской области, ответственных за развитие социальной сферы в регионе, а также подведомственных организаций.

Цель обучения — научить инструментам бережливого производства для улучшения социальной сферы Псковской области. Результатом учебы региональной команды Псковской области станет разработка проекта в сфере бережливого производства и клиентоцентричности. Обучение продлится до ноября 2024 года.

Обучение организовано Минэкономразвития России совместно с ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации» в целях реализации мероприятий по подготовке управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания и физической культуры и спорта, в рамках государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика».