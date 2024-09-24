Общество

Татьяна Фомченкова о великолукской больнице, инвалидах и приоритетах бюджета

Псковское областное Собрание депутатов вернулось со своих каникул и приступает к фазе активной законотворческой деятельности. Какие задачи ставят перед собой депутаты? Как будет распределяться бюджет Псковской области? Есть позитивные тенденции в его объеме? Об этом и многом другом рассказала депутат по округу №5 (западная часть Великих Лук), директор гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки) Татьяна Фомченкова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

- Для вас и ваших коллег начинается новый парламентский сезон. Какие задачи ставите перед собой?

- На сегодняшний день у меня две краткосрочные задачи. Первая: мы весной начали в городе Великие Луки проводить семинары и круглые столы по вопросам инвалидов. К нам приехала Федорова Елена Александровна (заместитель председателя комитета по социальной защите Псковской области - ред.), проводила этот стол. Мы приглашали комитет по культуре, комитет по спорту, заинтересованных активных родителей. Мы просто сидели и разговаривали. Где наши ребята инвалиды и где наши инвалиды старше 18 лет. Мы прекрасно понимаем, что в городе Великие Луки преимущественно дома. На сентябрь месяц мы еще раз, но теперь уже с центром занятости, возьмем какие-то планы, предложим молодежной политике присоединиться, волонтерам - надо вовлечь ребят, потому что нет трудоустройства инвалидов в нашем городе. Пока они в школе, они на глазах, все-таки школа любит всех своих ребят, какие бы они ни были. А вот после школы ребята предоставлены сами себе. И очень часто это замечательные люди, которые могли бы жить полноценной жизнью в обществе, но не могут.

- А в чем заключается вторая задача? Вы обозначили, что их у вас на данный момент две.

- Вторая - даже не то, что бы задача, а скорее наказ из моего депутатского приема. Нужно уточнить вопрос, что у нас со здравоохранением в Великих Луках. Поэтому письменно и устно хочу уточнить еще этот вопрос. При реорганизации Великолукской межрайонной больницы, присоединении ее к Псковской областной клинической больнице мы сейчас видим позитивный результат - это уменьшение долга. Но начмеда-то опять нет.

- То есть финансово-хозяйственная деятельность вроде как стабилизировалась, а, собственно, лечение?

- Вот в ближайшее время будем прорабатывать с комитетом по здравоохранению. Возможно, что лично с начальником комитета по здравоохранению вновь буду беседовать, если получу свой ответ.

- В конце года областному Собранию депутатов, как и ежесезонно, предстоит принять бюджет на следующий год. Вы - член комитета по бюджету и налоговой политике - наверняка уже думаете над предстоящей работой? Какие будут приоритеты? Как вы их лично для себя формулируете?

- Я уверена в том, что наш бюджет будет соответствовать тем задачам, которые ставит перед собой государство. Это обязательно поддержка бойцов из зоны СВО и их семей. Это безусловный приоритет на сегодняшний день. Во-вторых, как всегда, он будет социально направленный, в этом в принципе и есть суть бюджета. Это культура, это образование, это здравоохранение, это обеспечение жильем детей-сирот, которое у нас очень сильно проваливается.

- А какова на данный момент статистика нашего областного бюджета? Есть ли положительные продвижения в сторону его увеличения?

- Если последние годы проанализировать, мы все-таки идем в плюс, сокращается дефицит бюджета Псковской области. В этом году мы смотрели опять статистику за несколько предыдущих лет. Безусловно, у нас идет позитивная динамика. И я абсолютно уверена в том, что позитивная динамика продолжится. Радоваться этим словам можно, если знать предыдущие годы и десятилетия. Мы прекрасно понимаем, что область до сих пор дотационная. Тем не менее, все-таки здесь есть большое продвижение в лучшую сторону.

Беседовала Любовь Кузнецова