Общество

Открылся первый в Псковской области мемориал бойцам СВО. ФОТОРЕПОРТАЖ

Первый в Псковской области мемориал памяти героев специальной военной операции открыли 26 сентября на погосте Выбуты Псковского района.

В целях увековечения памяти участников специальной военной операции правительство Псковской области приняло решение о выделении участка под захоронения военнослужащих, погибших при прохождении военной службы, и об установке мемориального комплекса и скульптурной композиции. Концепцию комплекса и эскиз индивидуального надгробия согласовали на встречах с родственниками погибших бойцов. Скульптором стал Денис Стритович.

Подробнее о торжественной церемонии открытия мемориального комплекса защитникам Отечества — в фоторепортаже Анны Тягуновой.