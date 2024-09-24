Общество

Первый в области мемориал бойцам СВО торжественно открыли в Выбутах

Торжественная церемония открытия мемориального комплекса защитникам Отечества на погосте Выбуты Псковского района прошла 26 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что на мемориал будут приходить на экскурсии школьники и активисты молодежных организаций. Это первый мемориал Псковской области, посвященный памяти героев специальной военной операции.

«Благодаря нашей общей работе этот памятник стал всенародным. Это очень важно, потому что вклад в победу сегодня вносит тысячи семей Псковской области. Это история про наше общее будущее, про благополучие наших детей, про сохранение наших ценностей, про независимость нашей страны. Мы всегда будем помнить и чтить память тех, кто своим мужеством, силой, храбростью, приближал нашу общую победу. Со своей стороны сделаем все, чтобы здесь всегда была атмосфера покоя и уважительного отношения к подвигу героев», — сказал Михаил Ведерников.

В рамках мероприятия протоиерей Андрей Вахрушев и священники Псковской епархии провели чин освящения и заупокойную литию. Также прошла церемония возложения гирлянды воинской славы и цветов к монументу, в которой приняли участие местные жители, представители общественности и правительства Псковской области, в том числе член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Наумец, депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и лидер фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании Армен Мнацаканян, глава Псковского района Наталья Федорова.

Напомним, в целях увековечения памяти участников специальной военной операции правительством Псковской области принято решение о выделении участка под захоронения военнослужащих, погибших при прохождении военной службы, благоустройстве участка, установке мемориального комплекса, установке рядом с ним скульптурной композиции.

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На встречах с родственниками погибших участников специальной военной операции сформировали техническое задание, а также согласовали концепцию общего мемориального комплекса, в том числе эскиз индивидуального надгробия непосредственно на месте захоронения военнослужащего. Скульптором стал Денис Стритович.

Средства на благоустройство участка и мемориального комплекса, установку скульптурной композиции выделены из резервного фонда правительства Псковской области.