Общество

«Гайд-парк»: Татьяна Фомченкова о депутатской деятельности и изменениях в сфере образования. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 26 сентября. Гостем студии стала депутат Псковского областного Собрания по округу №5 (Великие Луки), член комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Татьяна Фомченкова.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ней о начале нового парламентского года, как педагоги оценивают изменения, происходящие в российском образовании.

Также речь шла о дефиците педагогических кадров в Псковской области и по всей России.