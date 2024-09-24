Общество

Псковские хирурги спасли руку пациенту после травмы, полученной при работе с пилой

Псковские хирурги спасли кисть жителю Порхова, проведя сложнейшую операцию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной клинической больнице.

Фотографии предоставили в Псковской областной клинической больнице

Мужчина занимался ремонтом на даче, в результате неосторожности во время работы с торцовочной пилой отрезал себе кисть левой руки. Несмотря на шок и боль, пациент проявил собранность: сразу же позвал на помощь и замотал поврежденную руку в полотенце.

Вскоре они с братом самостоятельно доехали до больницы в Порхове, откуда были направлены в псковскую больницу.

При поступлении в приемный покой медики незамедлительно провели рентгенографию и направили на срочную операцию. Пациента взял под свой контроль опытный травматолог-ортопед, специализирующийся на микрохирургии – Дмитрий Морозов.

Операция включала в себя швы нескольких сухожилий, артродез четырех пястно-фаланговых суставов, остеосинтез основной фаланги первого пальца, шов общих ладонных пальцевых артерий и шов общего межпальцевого нерва.

После операции мужчина проснулся с хорошими новостями: пальцы рук на месте. Впереди – длительное восстановление, но к выписке пациент будет готов уже завтра.