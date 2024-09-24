Общество

Возможности адаптации ветеранов СВО обсудили на заседании Молодёжного парламента

Идею адаптации ветеранов СВО через спорт и другие механизмы обсудили на заседании члены Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Инициатором вынесения этого вопроса на обсуждение коллег выступила председатель Молодёжного парламента, помощник социального координатора фонда «Защитники Отечества» в городе Пскове Александра Бойко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Работая в фонде, сталкиваемся с тем, что возвращаясь из госпиталей и зоны боевых действий, наши ребята зачастую замыкаются в себе и не могут адаптироваться к мирной жизни», - обозначила проблему Александра Бойко, одновременно озвучив и положительный пример социализации участников СВО. Пскович Камиль Ижболдин после ранения и ампутации конечности при поддержке волонтёров начал заниматься спортом. Восстановившись сам, он решил, что надо помогать другим раненым военнослужащим и пришёл с этой идей в фонд «Защитники Отечества». В итоге совместно подготовленная заявка на реализацию проекта «Школа адаптивного спорта» получила грант Росмолодёжи.

Александра Бойко отметила, что проблема адаптации ветеранов СВО значительно шире, чем только вовлечение в занятия спортом, и на законодательном уровне пока нет чётко прописанных механизмов.

«Планируем провести круглый стол с участием ветеранов СВО на базе фонда и через опросные листы для фокус-группы выявить, какие проблемы с социализацией в обществе есть у вернувшихся с ранениями военнослужащих. На основе этой информации мы постараемся проработать законодательную инициативу», - обозначила участие Молодёжного парламента его председатель.

Вице-спикер, куратор Молодёжного парламента Виктор Остренко поддержал деятельность в этом направлении, обратив отдельное внимание на необходимость создания условий для трудоустройства ветеранов СВО с ограниченными возможностями здоровья. Уже существующие и новые механизмы профессиональной адаптации инвалидов члены Молодёжного парламента изучат в рамках предстоящей работы над законодательной инициативой.