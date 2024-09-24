Общество

Свалки у псковской деревни Торошино устранят до конца года

Несанкционированные свалки отходов производства и потребления в деревне Торошино Псковского района устранят до конца года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Зеленого фронта».

Органом местного самоуправления принято решение о проведении мероприятий по ликвидации производства и потребления, указанных в доводах обращений, до конца текущего года, говорится в ответе председателю «Зеленого фронта» от Псковской природоохранной межрайонной прокуратуры.

Также ведомство взяло на контроль ситуацию с несанкционированными свалками возле поселения.