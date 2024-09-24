Общество

Мониторинг лесных патологий завершился в Псковской области

Завершены полевые работы по государственному лесопатологическому мониторингу на территории Псковской области, сообщили в филиале ФБУ «Рослезащита» - «Центра защиты леса Новгородской области»

Фото: информационно-аналитический отдел филиала ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Новгородской области»

В течение полевого сезона, который длился с мая по сентябрь специалисты проводили работы по государственному лесопатологическому мониторингу. Сезон завершился, теперь можно подвести его первые итоги.

В 2024 году лесопатологи провели регулярные наземные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов на 24 постоянных пунктах наблюдения, расположенных в Бежаницком, Великолукском, Гдовском, Невельском, Опочецком, Печорском, Плюсском, Порховском и Стругокрасненском лесничествах. Мониторингом охвачены страты с преобладанием основных лесообразующих пород Псковской области (берёзы, ели, сосны, осины, ольхи чёрной, ольхи серой).

Выявленные причины ослабления насаждений на постоянных пунктах наблюдения относятся к различным группам. Наиболее часто встречаются природно-климатические факторы (ветровалы, буреломы, снеголомы, переувлажнение). Вторая группа – болезни леса (корневая губка, ложный осиновый трутовик, некрозно-раковые заболевания стволов). Встречаются насаждения, повреждённые под воздействием антропогенных факторов. Свою роль играет и конкуренция между деревьями (как внутри-, так и межвидовая).

Выборочные наземные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов проведены на общей площади около 4 тысяч гектаров, из них более половины ослаблены различными факторами. Среди причин ослабления на первом месте – погодные условия (примерно 40 %). Более 700 га осиновых насаждений повреждено ложным осиновым трутовиком, такая же площадь лесов подвержена переувлажнению.

«Результаты государственного лесопатологического мониторинга будут использованы для обеспечения своевременного прогнозирования санитарного и лесопатологического состояния насаждений, выдачи рекомендаций о проведении мероприятий в области защиты лесов и планирования санитарно-оздоровительных мероприятий», - комментирует директор ЦЗЛ Новгородской области Роман Глебов.