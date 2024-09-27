Псковские сотрудники МЧС прошли диспансеризацию без отрыва от работы

Сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области прошли диспансеризацию прямо на территории Главного управления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.
Фото здесь и далее: МЧС Псковской области
Выездную диспансеризацию организовал отдел медицинского и психологического обеспечения.
Специалисты воспользовались такой возможностью, чтобы провести все необходимые медицинские мероприятия, практически не отрываясь от службы.
«Главное управление благодарит ГБУЗ "Псковская городская поликлиника" за оказанное содействие и продуктивное сотрудничество», - добавили в ведомстве.