Общество

Псковские сотрудники МЧС прошли диспансеризацию без отрыва от работы

Сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области прошли диспансеризацию прямо на территории Главного управления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото здесь и далее: МЧС Псковской области

Выездную диспансеризацию организовал отдел медицинского и психологического обеспечения.

Специалисты воспользовались такой возможностью, чтобы провести все необходимые медицинские мероприятия, практически не отрываясь от службы.

«Главное управление благодарит ГБУЗ "Псковская городская поликлиника" за оказанное содействие и продуктивное сотрудничество», - добавили в ведомстве.