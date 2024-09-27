Общество

Островское райпо предложило псковичам «молодильные яблоки» на осенней ярмарке

Островское районное потребительское общество (райпо) представило неординарную идею на областной осенней сельскохозяйственной ярмарке «Осень-2024». Чтобы привлечь покупателей, островские кооператоры предложили приобрести «молодильные яблочки» с индивидуальными добрыми пожеланиями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Островского района.

Фото здесь и далее: администрация Островского района

Несмотря на дождливую погоду, у торговых палаток райпо собрались длинные очереди. Помимо уникальных молодильных яблок, Островское райпо привезло в Псков широкий ассортимент свежих сезонных овощей, выращенных местными производителями.

Покупатели могли приобрести свежую и квашеную капусту, клюкву, отборный картофель, кабачки, тыкву, томаты, лук, чеснок, перцы и огурцы.

«На любой ярмарке мы предлагаем уже полюбившуюся жителям области продукцию собственного производства: выпечку и хлебобулочные изделия производителей Облпотребсоюза, кулинарную продукцию. А с молодильными яблочками не прогадали, позитив от гостей ярмарки был огромный!» - отметили островские кооператоры.

Напомним, сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2024» прошла в Пскове 28 сентября.