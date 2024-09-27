Общество

Родителям будущих великолукских выпускников рассказали об обучении в вузах ФСИН

Великолукским родителям будущих абитуриентов рассказали о преимуществах обучения в образовательных организациях ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

Сотрудники кадрового подразделения СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области города Великие Луки встретились с родителями будущих выпускников одной из школ города. Главной целью стало информирование о возможности поступления в образовательные организации Федеральной службы исполнения наказаний.

В рамках мероприятия начальник отдела кадров и работы с личным составом учреждения Наталья Яковлева довела подробную информацию о преимуществах обучения в ведомственных вузах, отметив, что получение образования является бесплатным, курсант находится на полном государственном обеспечении, пользуется льготами, предусмотренными для сотрудников уголовно-исполнительной системы, обеспечивается бесплатным питанием, проживанием, обмундированием.

Также представитель СИЗО-2 ответила на вопросы родителей учеников. В частности, их интересовали условия проживания, возможности дальнейшего трудоустройства, размер денежного довольствия и некоторые другие социальные гарантии.

В заключение встречи Наталья Яковлева оставила контактные данные.