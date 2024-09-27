Общество

Почти 30 человек покусали клещи в Псковской области за неделю

За неделю с 19 по 27 сентября в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратились 29 человек, в том числе 8 детей. Клещи присасывались к людям преимущественно на участках по месту жительства в сельской местности, на дачах и в неорганизованных местах отдыха. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По состоянию на 27 сентября, по поводу присасывания клещей с начала сезона медицинские организации обратились 2 534 человека, в том числе 704 ребенка. За аналогичный период 2023 года пострадали 3 413 человек, в том числе 837 детей.

В 2024 году зарегистрировано 11 случаев иксодового клещевого боррелиоза, в том числе у двух детей, 11 случаев клещевого вирусного энцефалита, в том числе у 5 детей.