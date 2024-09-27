Общество

Размер пособия по беременности может стать 794 тысячи рублей

Максимальный размер пособия по беременности и родам составит чуть более 794 тысяч рублей за 140 дней отпуска в 2025 году, свидетельствует проект бюджета Социального фонда России на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

«Максимальный размер пособия по беременности и родам при продолжительности отпуска по беременности и родам 140 календарных дней составит в 2025 году 794 355,8 рублей, в 2026 году - 955 836 рублей, и в 2027 году - 1 112 329,40 рублей», - говорится в пояснительной записке к проекту.

Согласно документу, расходы на ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка финансируются за счет средств федерального бюджета и предусмотрены в 2025 году в сумме 30,65 миллиардов рублей, пишет РИА Новости.