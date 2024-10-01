Общество

Траты псковичей на подарки ко Дню учителя составят в среднем 2 600 рублей — опрос

На подарки ко Дню учителя псковичи потратят в этом году в среднем 2 600 рублей, к такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по результатам опроса, в котором приняли участие родители школьников из Пскова.

Родители из Москвы и Санкт-Петербурга потратят на День учителя больше, чем в среднем по стране: 4500 и 3500 рублей соответственно. В Пскове средние расходы на поздравление классного руководителя в этом году составят 2600 рублей.

Средняя стоимость подарка классному руководителю на День учителя по России составляет 3900 рублей (в прошлом году родительские комитеты в среднем тратили 3200 рублей).

Самые популярные идеи подарков учителю — традиционный букет цветов (61%), подарочные сертификаты (28%), наборы чая, кофе и/или конфет (23%).

Только 5% родителей ответили, что в классе, где учатся их дети, не поздравляют классного руководителя с Днем учителя.

Напомним, 5 октября в России празднуется один из профессиональных праздников – День учителя.