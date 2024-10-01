Общество

Более 430 тысяч луковиц тюльпанов и нарциссов не прошли контроль на складе в Псковской области

Ввоз 434 280 луковиц тюльпанов и нарциссов происхождением из Нидерландов на территорию России запретили на складе временного хранения, расположенном в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе карантинного фитосанитарного контроля специалисты ведомства установили расхождение данных о стране происхождения, указанных в фитосанитарном сертификате (Польша) и на маркировочных этикетках (Нидерланды).

Ввоз луковиц цветочных культур на территорию Российской Федерации запрещен, партия подкарантинной продукции возвращена отправителю.