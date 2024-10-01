Общество

Особый противопожарный режим отметили в Стругокрасненском округе

Особый противопожарный режим отметили на территории Стругокрасненского муниципального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

«В соответствии с постановлением администрации Стругокрасненского округа от 30 сентября №512, особый противопожарный режим, установленный на территории Стругокрасненского округа постановлением администрации от 17 сентября №482, отменен с 30 сентября 2024 года», - сообщили в МЧС.

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Напомним, также противопожарный режим вводили в Невельском округе и Куньинском районе.

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