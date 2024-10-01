Общество

Тренировки для специалистов гражданской обороны проведут в Великих Луках

Тренировки для специалистов гражданской обороны будут проходить с 3 по 4 октября в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

В соответствии с Планом мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года в период с 6:00 3 октября по 18:00 4 октября в Российской Федерации, в том числе на территории города Великие Луки, будет проведена Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне по теме: «Организация и ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации».

Цели тренировки: