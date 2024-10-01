Тренировки для специалистов гражданской обороны проведут в Великих Луках

Тренировки для специалистов гражданской обороны будут проходить с 3 по 4 октября в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.
В соответствии с Планом мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года в период с 6:00 3 октября по 18:00 4 октября в Российской Федерации, в том числе на территории города Великие Луки, будет проведена Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне по теме: «Организация и ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации».
Цели тренировки:
- совершенствование практических навыков руководителей гражданской обороны и органов, осуществляющих управление гражданской обороной, в принятии решений по защите населения в условиях быстроменяющейся обстановки с учетом современных угроз и опасностей;
- повышение эффективности и слаженности действий (применения) сил гражданской обороны при выполнении мероприятий по гражданской обороне и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР);
- проверка готовности и работоспособности системы управления гражданской обороной, систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах в условиях обстановки, наиболее приближенной к прогнозируемой;
- проверка реальности планов гражданской обороны и защиты населения федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций;
- организация взаимодействия и обмен информацией между органами управления гражданской обороной.
Владимир Мединский озвучил предложение уйти от 11-летнего обучения. На ваш взгляд, нуждается ли система школьного образования в подобных нововведениях?