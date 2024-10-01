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Частые осадки и небольшая волна тепла ожидаются в Псковской области в октябре

Более 430 тысяч луковиц тюльпанов и нарциссов не прошли контроль на складе в Псковской области

70 детей приняли участие в марафоне «Моя семья - моя радость» в Опочецком округе

Псковичи поддержали внесение проекта по созданию парка у улицы Чудской в местную администрацию

Строительство газораспределительной сети началось в куньинской деревне Ущицы

Более 110 тысяч тонн кофе ввезли в РФ через Псковскую и Ленинградскую области