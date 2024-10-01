Псковичи поддержали внесение проекта по созданию парка у улицы Чудской в местную администрацию

В Овсище состоялось собрание граждан по вопросу внесения в Администрацию города Пскова инициативного проекта «Малая Родина» сегодня, 1 октября, сообщили в Telegram-канале округа №12.
Фото здесь и далее: Telegram-канал округа №12
Проект касается территории, расположенной между улицей Чудской, Прибрежным проездом и Чертовым ручьем. В рамках инициативного проекта предполагается создание дорожек, установка скамеек и организация уличного освещения.
В собрании принял участие депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков. Участники встречи поддержали внесение проекта в Администрацию.