Общество

Конкурс рисунков «Рогсвардия глазами ребенка» провели в Псковской области

Дети псковских росгвардейцев приняли участие в конкурсе рисунков «Рогсвардия глазами ребенка» в честь 8-й годовщины со Дня образования ведомства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Ребята предоставили на суд жюри работы, выполненные акварелью, гуашью, фломастерами и карандашом. Все рисунки – это взгляд ребенка на деятельность росгвардейцев.

Начальник управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов поблагодарил всех участников конкурса за проявленную творческую активность. Дети будут награждены грамотами и подарками.