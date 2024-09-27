Общество

Псковское управление Росгвардии отмечает 8-летие

Управление Росгвардии по Псковской области отмечает 8-летнюю годовщину со дня образования 30 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

С 8-й годовщиной образования ведомства личный состав поздравил начальник управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов. Он отметил, что на подразделения управления возложена большая ответственность по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на территории региона.

В текущем году сотрудники ОМОН «Кром» и СОБР провели более 2500 специальных операций и мероприятий. Личный состав вневедомственной охраны за совершение правонарушений задержал около 1500 граждан. Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы за нарушения, связанные с оборотом гражданского оружия, к административной ответственности привлечено более 400 граждан.

Особые слова признательности полковник полиции Игорь Иванов выразил ветеранам, которые передают молодому поколению свой бесценный опыт и накопленные знания.

С 2016 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного и воинского долга, сотрудники и военнослужащие награждены: орденом Мужества, двадцатью девятью медалями «За отвагу», шестью медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, сорока двумя медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, девятнадцатью медалями «За отличие в охране общественного порядка», двумя медалями Жукова, медалями Суворова и «За спасение погибавших».