Общество

Около 100 тысяч псковичей привились от гриппа с начала осени

С начала сентября в Псковской области стартовала прививочная кампания против гриппа. За первый осенний месяц привилось почти 100 тысяч жителей региона: почти 65 тысяч взрослых и 34 тысячи детей, сообщается в Telegram-канале председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращенко.

«Важно помнить, что вакцинация является эффективным способом профилактики гриппа и его осложнений. Прививаться нужно ежегодно, потому что вакцину постоянно адаптируют под новые мутации вируса», - рекомендует Марина Гаращенко.

Также всем, кто ещё не успел привиться, она настоятельно советует обратиться в поликлинику по месту жительства или в любой удобный прививочный пункт.

«Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своих близких!» - подытожила председатель комитета.