Общество

Мемориальную доску заслуженному учителю Николаю Колиберскому открыли в Пскове

Мемориальную доску заслуженному учителю школы РСФСР Николаю Колиберскому (1897-1981) открыли на фасаде средней общеобразовательной школы №1 имени Леона Поземского в Пскове сегодня, 2 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

В церемонии открытия приняли участие внуки учителя, а также школьники, педагоги, заместитель секретаря Псковского регионального отделения «Единой России» по работе с обращениями граждан, врио руководителя региональной общественной приемной партии Елена Бибикова, депутаты Псковской городской Думы, представители администрации Пскова и общественности.

Память об учителе увековечили минутой молчания. Также присутствующие смогли возложить цветы к мемориальной доске педагога Николая Колиберского.

Николай Колиберский родился в деревне Даньково Холмского уезда Псковской губернии в семье учителей. Учился в церковно-приходской школе, затем с 10 лет - в Псковской губернской гимназии, закончил ее в 1916 году, и с ней же были связаны долгие годы его педагогической деятельности. Ему выпала судьба осуществить связь времен и гимназических поколений. Он застал в гимназии пушкиниста Юрия Тынянова, братьев Зильберов, гигиениста Августа Летавета, математика Владимира Брадиса, а за одной партой с ним сидел Леон Поземский, организатор комсомола на Псковщине.

Протоиерей Николай Колиберский в начале войны приехал в Псков в составе русской православной миссии. А до этого только благодаря ему чудом удалось спасти икону Тихвинской Божией Матери.

В 1920 -1922 годах служил в Красной Армии в городе Пскове. Учился в институте народного образования. В 1923 - 1935 годах был заведующим учебной частью и преподавателем Псковского землеустроительного техникума, затем (до 1941 года) -преподавателем Псковского государственного педагогического института имени Сергея Кирова (ПГПИ).

В 1941 - 1945 годах работал старшим преподавателем и заведующим кафедрой Мордовского государственного педагогического института.

Он был не просто учителем русского языка и литературы, а учителем словесности. Много десятилетий он служил – именно так он определял свою профессию – учителем русского языка и литературы вначале в 8-й средней школе, бывшей женской Мариинской гимназии, а затем, до конца дней своих, в 1-й школе, которую когда-то сам и окончил. Последние уроки давал ученикам, когда ему уже исполнилось 75 лет.

Николай Колиберский очень сильно любил своих учеников. «Обучение и воспитание - необыкновенно сложный и тонкий труд, требующий не только глубоких познаний (знания – дело наживное), но и особых личностных качеств учителя – доброты, порядочности, терпения, великодушия и самоотверженности, твердости в убеждениях, чувства ответственности перед обществом. Дайте мне умного и доброго человека, и я из него сделаю хорошего учителя», - уверял Колиберский.