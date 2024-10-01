Общество

Детский игровой городок и мурал со сказками появились на улице Калинина в Пскове

Во дворе дома №17А на улице Калинина в Пскове завершилось благоустройство. Здесь был установлен детский игровой городок, а рядом нанесен мурал с изображением русских народных сказок. Об этом вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

Ранее с этой просьбой облагородить двор к Юрию Сорокину обратились местные жители.

«Я поддержал эту инициативу, обеспечив необходимое финансирование на проведение работ», - рассказал Юрий Сорокин.

Также для организации комфортного пространства площадки был заказан мурал по мотивам русских народных сказок.