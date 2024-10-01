Общество

Число участников олимпиады по астрономии резко выросло в Псковской области

Участниками школьного этапа всероссийской олимпиады по астрономии в Псковской области стали 1 785 учащихся 5-11 классов – это 3,42% школьников региона с 5 по 11 класс (52 127 человек). По сравнению с прошлым годом число участников увеличилось на 86,72% (с 956 до 1 785 человек). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре развития одаренных детей и юношества Псковской области.

Больше всего участников школьного этапа по астрономии, согласно данным образовательного центра «Сириус», насчитывается среди обучающихся 7 и 9 классов Псковской области (19,4% и 17,5%, соответственно). Участники представляли 71 школу региона из 274.

Предварительные результаты будут доступны участникам по индивидуальному коду не позднее, чем через 7 дней после его завершения. Окончательные результаты можно получить не ранее, чем через 14 дней после дня проведения тура.

Если после оглашения предварительных итогов у участника возникают вопросы, нужно обратиться к организаторам олимпиады в своей школе.

Накануне, 1 октября, в Псковской области проходил школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике.

Расписание проведения школьного этапа ВсОШ на платформе «Сириус» в Псковской области:

1. Астрономия (5–11 класс) — 24 сентября:

2. Физика (7–11 класс) — 1 октября;

3. Биология (5–6 класс) — 8 октября / Биология (7–11 класс) — 9 октября;

4. Математика (4–6 класс) — 15 октября / Математика (7–11 класс) — 16 октября;

5. Химия (7–11 класс) — 17 октября;

6. Информатика (5–11 класс) — 22 октября.

Ознакомиться с расписанием школьного этапа по другим предметам, не указанным на платформе «Сириус», обучающийся может либо в своём образовательном учреждении (обратиться к классному руководителю), либо на информационных ресурсах управления образования своего муниципалитета.