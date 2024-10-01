Общество

УФАС пресекло проведение незаконного аукциона в Дедовичском районе

Псковское УФАС России выявило нарушения законодательства в аукционе на капитальный ремонт асфальтового покрытия пришкольной территории Дедовичской средней школы №1. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФАС России по Псковской области.

Псковское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Брокер Групп» на положения извещения о проведении электронного аукциона на капитальный ремонт асфальтового покрытия пришкольной территории.

Компания «Брокер Групп» подала жалобу на администрацию Дедовичского района, в действиях которой усматриваются нарушения части 6 статьи 31 закона о контрактной системе. В частности, заказчик требовал от участников наличие опыта в ремонте автомобильных дорог, что не соответствует предмету закупки.

Комиссия Псковского УФАС России изучила документы, размещенные в составе закупки, и пришла к выводу, что действительно работы проводятся в отношении замены асфальтобетонного покрытия территории школы, не относящейся к автомобильной дороге.

Таким образом, действия администрации Дедовичского района нарушают закон о контрактной системе. УФАС выдало предписание об устранении нарушений, потребовав отменить протоколы и внести изменения в извещение о проведении аукциона.