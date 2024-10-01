Общество

Начинается видеотрансляция нового проекта «ПЛН FM» «Великий, могучий»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию первого выпуска нового проекта «Великий, могучий» о тайнах русского языка на «ПЛН FM» (102.6 FM).

Флексить с детьми или прививать им нормы русского литературного языка? О подростковом сленге и о том, как на него реагировать взрослым — в программе «Великий, могучий» на ПЛН FM, выходящей в год 225-летия со дня рождения Пушкина и поддержанной правительством Псковской области и Псковским областным институтом повышения квалификации работников образования.

Ведущая Юлия Магера раскрывает тайны русского языка вместе с учителем русского языка и литературы, заместителем директора по учебно-воспитательной работе псковской гимназии № 29, лектором российского общества «Знание» Екатериной Торшиной.