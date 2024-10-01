Общество

Неделя приемов граждан по защите прав трудящихся состоится в Псковской области

На площадке региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева в Пскове (улица Гоголя, дом 9) и местных общественных приемных партии «Единая Россия» по всей Псковской области с 7 по 11 октября состоится тематическая неделя приемов по защите прав трудящихся. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Расписание приемов:

7 октября с 10.00 до 12.00 прием граждан проведет представитель Фонда обязательного медицинского страхования Псковской области

8 октября с 10.00 до 12.00 прием граждан проведет уполномоченный представитель по правам человека Псковской области; с 14.00 до 17.00 – депутат Псковской городской Думы Юлия Пожидаева.

9 октября с 10.00 до 12.00 прием граждан проведет уполномоченный представитель по защите прав предпринимателей Псковской области; с 14.00 до 17.00 – депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко.

10 октября с 10.00 до 12.00 прием граждан проведет представитель Федерации независимых профсоюзов России в Псковской области.

11 октября с 10.00 до 12.00 прием граждан проведет представитель Торгово-промышленной палаты Псковской области.

Кроме того, приёмы будут организованы на базе местных общественных приемных председателя партии «Единая Россия» в городе Великие Луки и районных центрах области.

Напомним, одним из приоритетных направлений федеральной и региональной политики, а также народной программы партии являются вопросы правовой поддержки граждан, в том числе и по защите прав трудящихся. Успешная реализация этого направления невозможна без обратной связи с населением, отметили в отделении.

Задать вопросы и записаться на прием можно по телефону региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия»: (8112) 66-25-12.