Неделя приемов граждан по защите прав трудящихся состоится в Псковской области

На площадке региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева в Пскове (улица Гоголя, дом 9) и местных общественных приемных партии «Единая Россия» по всей Псковской области с 7 по 11 октября состоится тематическая неделя приемов по защите прав трудящихся. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».
Расписание приемов:
Кроме того, приёмы будут организованы на базе местных общественных приемных председателя партии «Единая Россия» в городе Великие Луки и районных центрах области.
Напомним, одним из приоритетных направлений федеральной и региональной политики, а также народной программы партии являются вопросы правовой поддержки граждан, в том числе и по защите прав трудящихся. Успешная реализация этого направления невозможна без обратной связи с населением, отметили в отделении.
Задать вопросы и записаться на прием можно по телефону региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия»: (8112) 66-25-12.