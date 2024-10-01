Общество

Два вездехода «Тингер» пополнили автопарк псковского противопожарного лесного центра

Два вездехода «Тингер» пополнили автопарк Противопожарного лесного центра Псковской области благодаря президентскому нацпроекту «Экология». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Это последняя в 2024-м году поставка техники. Годовой план выполнен», - рассказал губернатор.

Вездеходы отечественного производства, их изготавливают в Вологодской области. «Теперь наш противопожарный лесной центр на 100% укомплектован техникой в соответствии с требованиями нацпроекта», - отметил Михаил Ведерников.