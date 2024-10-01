Круглый стол по мерам господдержки СМСП и самозанятых граждан пройдет в Острове

Круглый стол «Меры поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан в Псковской области» состоится 10 октября с 11:00 до 13:00 в конференц-зале администрации Островского района по адресу: город Остров, улица Островских молодогвардейцев, дом 1. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в уравлении информационной политики правительства Псковской области.
Мероприятие проводится как для действующих руководителей организаций, ИП и самозанятых граждан, так и тех, кто еще планирует открыть собственное дело.
На круглом столе участников ожидает :
- знакомствос мерами государственной поддержки бизнеса в Псковской области;
- индивидуальные консультации от профильных специалистов центра «Мой бизнес», центра сельхоз. компетенций, центра социального обслуживания населения;
Участие в мероприятии - бесплатное.
Предварительная регистрация на круглый стол осуществляется по тел. 8(8112) 331-337 (доб. 107) либо по эл. почте fedorova@msp60.ru - контактное лицо Федорова Екатерина.
Поддержка бизнеса осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».