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Общество

Псковичка пожаловалась на беспорядок на «умной остановке»

05.10.2024 17:20|ПсковКомментариев: 0

Жительница Пскова пожаловалась на переполненный бак и разбросанный мусор на «умной остановке», которая находится на улице Яна Фабрициуса. Об этом сообщили в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Александра Султанова / «Вконтакте»

«Псковские вечерние пейзажи» , - подписала автор свои фотографии.

В комментариях под постом жители Пскова также начали высказывать свои негативные мысли по поводу недобропорядочности других граждан. 

«Вон явно же видно пакеты, которые выносят с домов. Думаю урна у остановки не предназначалась для бытового мусора из дома. Надо самим перестать быть свинотой сперва, а потом кого-то еще обвинять», - написал под публикацией Александр Горчаков.

 

Теги: #мусор
Источник: Псковская Лента Новостей
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