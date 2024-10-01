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Общество

Почти 130 индивидуальным предпринимателям в Псковской области выплатили пособия по нетрудоспособности

07.10.2024 21:20|ПсковКомментариев: 0

Отделение социального фонда России по Псковской области с начала 2024 года выплатило пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством 129 индивидуальным предпринимателям, вступившим в добровольные правоотношения по обязательному социальному страхованию и уплатившим страховые взносы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОСФР по Псковской области.

Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством индивидуальные предприниматели уплачивают в добровольном порядке.

Это дает им право на выплату пособий:

- единовременного при рождении ребенка;

- ежемесячного по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет;

- по беременности и родам;

- по временной нетрудоспособности.

Так, в 2024 году данной категории граждан отделением СФР по Псковской области было назначено и выплачено 320 пособий по временной нетрудоспособности, 23 пособия по беременности и родам, 7 единовременных выплат при рождении ребенка. Кроме того, 27 человек получили ежемесячные пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. Общая сумма выплат составила более 5,9 млн. рублей.

«Право на получение пособия при наступлении страхового случая возникает не ранее года, следующего за годом уплаты взносов. Поэтому индивидуальные предприниматели, желающие получить такие выплаты в 2025 году, должны до конца 2024 года не только подать заявление в отделение фонда о добровольном страховании, но и уплатить взносы не позднее 31 декабря текущего года. Их размер в 2024 году в регионе составляет 6 696,22 рублей», — отметила управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Подать заявление можно онлайн на портале госуслуг, в личном кабинете страхователя или лично в МФЦ или клиентской службе отделения СФР по Псковской области. При наступлении страхового случая (временная нетрудоспособность, рождение ребенка) предприниматель подает другое заявление — о выплате пособия. Вне зависимости от способа подачи заявления потребуются документы, подтверждающие страховой случай: справка из ЗАГСа о рождении ребенка, свидетельство о его рождении, номер электронного листа в случае временной нетрудоспособности.

Все вопросы, касающиеся добровольного страхования, можно задать по телефону контакт-центра отделения Социального фонда по Псковской области: 8 800 200 00 98 (звонок бесплатный) с понедельника по четверг — с 8:30 до 18:00, в пятницу - с 8:30 до 15:30.

Также получить консультацию можно на официальных страницах регионального отделения СФР соцсетях «ВКонтакте» и Telegram

Теги: #пособия
Источник: Псковская Лента Новостей
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