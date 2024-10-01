Общество

В Середкинской колонии провели учения по освобождению заложников

На базе исправительной колонии №4 состоялось тактико-специальное учение по ликвидации массовых беспорядков и освобождению заложников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

По легенде учений, в ИК-4 УФСИН России по Псковской области несколько отрицательно характеризующихся осужденных спровоцировали групповое неповиновение и, угрожая сотрудникам учреждения расправой, выдвигали незаконные требования. Силами личного состава договориться с зачинщиками беспорядков не удалось, переговоры положительного результата не принесли.

Осужденные устроили порчу имущества колонии, вооружившись заранее подготовленными самодельными палками, металлическими душками от кроватей. Количество бунтующих возросло, групповые неповиновения планомерно переросли в массовые беспорядки. Преступники не шли на мирное решение конфликта, продолжая настаивать на своих требованиях.

Оперативным штабом УФСИН России по Псковской области, руководил которым заместитель начальника управления Алексей Денисьев, было принято решение о проведении специальной операции по ликвидации массовых беспорядков с привлечением сводного отряда и отдела специального назначения «Зубр» регионального УФСИН.

В ходе массовых беспорядков часть осужденных, вооруженных подручными средствами, воспользовавшись ситуацией, захватили двоих сотрудников медчасти и стали удерживать их в качестве заложников. Тогда руководителем оперативного штаба было принято решение на проведение еще одной специальной операции по освобождению заложников. В результате грамотных действий спецназа «Зубр» заложники были освобождены, преступники задержаны.

В тактико-специальных учениях приняли участие около 200 сотрудников уголовно-исполнительной системы и представителей взаимодействующих структур, включая Росгвардию, главное управление МЧС и УМВД, а также более 15 единиц техники. В качестве обучаемых выступили курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России.

Все участники учений продемонстрировали слаженность и профессионализм в работе, а их действия были скоординированы. Задачи, поставленные в рамках тактико-специальных учений, были выполнены в полном объеме.

«Подобные учения проводятся для того, чтобы отработать слаженные действия сил и средств управления и подведомственных учреждений в случае возникновения реальных чрезвычайных ситуаций. Также они направлены на совершенствование личных умений и навыков сотрудников уголовно-исполнительной системы», - подвёл итоги начальник УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов.