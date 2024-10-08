Общество

В Пскове высадят 82 тысячи тюльпанов

Более 67 тысяч новых луковиц тюльпанов и 15 тысяч вторичных высадят в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фотографии: Борис Елкин / Telegram

«Чтобы ранней весной псковские клумбы радовали прохожих яркими красками, подготовку начали уже сейчас. Освобождаем цветники от летних растений и приступаем к посадке тюльпанов. В этом году высадим более 67 тысяч новых луковиц и 15 тысяч вторичных», - рассказал Борис Елкин.

Тюльпаны разных сортов и расцветок украсят 19 городских локаций: клумбы в парках, скверах и на площадях.