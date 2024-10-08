Общество

Новые электронные услуги стали доступны для детей-сирот в Псковской области

В Псковской области стали доступны новые электронные услуги для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

По закону граждане этих категорий обеспечиваются жильем по договорам найма сроком на 5 лет с возможностью продления. Теперь по инициативе гражданина срок найма жилья может быть сокращен, но не более чем на 2 года, если будут подтверждены соответствующие обстоятельства.

Также лица, которые ранее относились к этой категории граждан и достигли возраста 23 лет, имеют право на предоставление им выплаты на приобретение жилья в собственность (сертификата).

Теперь получить услугу можно через портал Госуслуг. Для этого необходима подтвержденная учетная запись на портале, сканы или фото документов. Форма заявления на Госуслугах подскажет полный список документов.

«Поручил держать на контроле предоставление электронных услуг на начальном этапе их функционирования, чтобы в случае необходимости учесть замечания пользователей», - заключил Михаил Ведерников.