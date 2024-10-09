Общество

Научно-практическая конференция «И в труде, и в бою» состоится в Великих Луках

Научно-практическая конференция «И в труде, и в бою», посвященная 80-летию освобождения территории Псковской области и создания Псковской и Великолукской областей, подвигу восстановления народного хозяйства в послевоенное время, пройдет 21 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, председатель местного отделения РВИО в Великих Луках, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков.

В память о юбилейных датах Великолукское городское краеведческое общество, общественный совет по вопросам историко-культурного наследия города Великие Луки, местное отделение Российского военно-исторического общества в городе Великие Луки, центральная городская библиотека имени Михаила Семевского при поддержке комитета культуры администрации города Великие Луки объявляют о проведении научно-практической конференции.

Конференция состоится 21 ноября в городе Великие Луки в Центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского. Цель конференции – рассмотреть малоизвестные страницы военной истории Великих Лук и Псковского края в годы Великой Отечественной войны, а также восстановления и дальнейшего развития Псковской области в послевоенное время.

Основные направления работы конференции:

Малоизвестные страницы военной истории Великих Лук и Псковского края в годы Великой Отечественной войны. Проблемы сохранения исторической памяти (поисковое движение, уход за памятниками воинской славы, увековечивание имен и событий). Подвиг восстановления и дальнейшего развития современной Псковской области в послевоенное время (с 1944 года).

К участию в конференции приглашаются ученые, краеведы, преподаватели образовательных учреждений, специалисты учреждений культуры, музейного, архивного и библиотечного дела, представители государственных, муниципальных, ветеранских, патриотических и других общественных организаций, СМИ.

Регламент выступления: пленарное заседание – до 15 минут, секционные заседания – до 10 минут. Распорядок работы конференции будет разослан позже.

Материалы конференции будут рекомендованы к публикации в очередном номере краеведческого альманаха «Великолукский вестник».

Для выступления на конференции необходимо до 7 ноября 2024 года направить заявку членам оргкомитета Дмитрию Белюкову, Галине Ковалёвой (тема доклада, Ф. И. О., учёная степень, учёное звание, почётное звание, должность, место работы/учебы, контактный

телефон, e-mail).

Адрес оргкомитета: 182113 город Великие Луки, Центральная городская библиотека имени Михаила Семевского, улица Пионерская, дом 7; e-mail: lukilib@mail.ru.