Общество

Псковские школьники узнали, как использовать возможности искусственного интеллекта в учебе

Управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец провел «Урок цифры» по искусственному интеллекту для учащихся Псковского технического лицея. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Сбере.

Фотографии: Вадим Боченков

В ходе занятия ребята узнали о внутреннем устройстве нейросетей и правилах написания промптов — текстовых запросов для генеративных моделей. Вместе с героями «Урока цифры» учащиеся создали выставку картин, кадры для анимационного мультфильма об экологии, а также фирменный стиль музея технологий с помощью интерактивного тренажера.

Стратегический партнер урока и разработчик содержания ― благотворительный фонд «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера, команд GigaChat и Kandinsky. Ежегодная всероссийская акция «Урок цифры» проводится с 2018 года АНО «Цифровая экономика», Минцифры России, Минпросвещения России в партнёрстве c ключевыми компаниями и организациями в сфере IT в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».

К уроку прилагаются методические рекомендации для педагогов, которые позволяют провести занятие в любой школе и познакомить учащихся с искусственным интеллектом независимо от технической оснащенности классов. Для комфортного прохождения урока на разных устройствах разработана мобильная версия. Также в акции участвуют сотрудники и волонтеры Сбера, которые проводят открытые уроки в партнерских школах или в школах, где учились они или учатся их дети.

«Задачами проекта являются развитие у учащихся цифровых навыков и ранней профориентации. Уроки дают возможность школьникам лучше ориентироваться в разнообразных профессиях, которые связаны с искусственным интеллектом и компьютерными технологиями. Сегодня эти навыки необходимы практически во всех областях, и в будущем их значимость лишь возрастет. Программа “Урок цифры” помогает нам демонстрировать детям, что цифровые умения – это будущее, где знание аналитических методов обработки больших объемов информации и технологий машинного обучения является важным преимуществом», - сказал Владимир Компаниец.

В рамках Всероссийской образовательной акции «Урок цифры» более 1 млн учащихся уже прошли первый в новом сезоне урок «Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг».

Акция длится до 13 октября. Пройти урок «Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг» или организовать его может любой желающий на сайте проекта.