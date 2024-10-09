Общество

Проект озеленения Октябрьского проспекта хотят заказать в Пскове

Администрация города Пскова прорабатывает вопрос заключения муниципального контракта на оказание услуг по разработке схемы озеленения Октябрьского проспекта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

В рамках данного контракта будут выполнены следующие работы:

Анализ состояния существующего озеленения, включая качественные и количественные показатели зеленых насаждений.

Рекомендации по реконструкции зеленых насаждений (снос, обрезка, удаление пней).

Разработка программы основных направлений и мероприятий на 2024-2025 годы по развитию системы озеленения объекта.

Перечень крупномерных древесных насаждений, рекомендованных для озеленения объекта.

Рекомендации по содержанию зеленых насаждений согласно разработанной схеме на срок не менее 3 лет с момента реализации мероприятий.

«При выделении финансирования на реализацию проекта работы будут выполнены в перспективном периоде», - отметили в администрации.