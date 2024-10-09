Общество

По закону навоз без лицензии продавать нельзя — Андрей Козлов

Без лицензии продать навоз законным способом нельзя. Об этом сообщил депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Если вы имеете дачу, согласно федеральному закону вы не имеете право покупать навоз в свободном доступе, - сказал Андрей Козлов. При этом депутат обратил внимание, что для граждан, которые занимаются огородом, навоз - это дешевый и экологически чистый источник повышения плодородия почвы.

Для того, чтобы продавать навоз, его необходимо лицензировать, отметил гость студии. «Без лицензии продать его законным способом нельзя», - подчеркнул Андрей Козлов.

В связи с этим комитет Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу принял решение в аналитической записке к закону написать о его несовершенности. «На мой взгляд, он не прошел достаточного обсуждения и требует доработки», - пояснил Андрей Козлов.