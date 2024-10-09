Общество

Псковские семьи могут подать заявки на региональный детско-родительский форум

Продолжается прием заявок на региональный детско-родительский форум, посвященный Году семьи. С 17 по 19 октября в Доме молодежи соберутся более 150 представителей родительского сообщества, детей, наставников и педагогов. Подать заявку можно до 14 октября по ссылке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Участников ждут панельные дискуссии, тематические лекции о детском воспитании, тренинги по командообразованию и самопрезентации семей, тестирование по профориентации, встречи с региональным уполномоченным по правам ребенка, общее родительское собрание, творческие мастер-классы, форум отцов, а также досуговые мероприятия.

В программе мероприятия — семейный форум «Родные-Любимые» регионального отделения Движения Первых, который проводится в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование». В Движении Первых активно развивается семейное сообщество, где родители совместно с детьми принимают участие в мероприятиях, акциях и проектах. В сообществе родители делятся своим опытом, вместе ищут ответы на проблемные вопросы воспитания.

Детско-родительский форум проводится в рамках реализации программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодежь. Организаторами выступают комитет по молодежной политике Псковской области, Центр молодежи и общественных инициатив, региональное отделение Движения Первых, уполномоченный по правам ребенка Псковской области Наталия Соколова.