Общество

Более 240 деревьев в Пскове прошли проверку на жизнеспособность

С начала вегетационного периода в целях оценки жизнеспособности зеленых насаждений комиссия администрации города Пскова провела более 240 обследований. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Были обследованы зеленые насаждения, произрастающие по улице Некрасова (от улицы Советской до улицы Воровского), в парке Строителей, в Финском парке, на Золотой набережной (вокруг детской площадки).

В администрации отметили, что с целью предотвращения причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу силами муниципального казенного учреждения города Пскова «Служба благоустройства города» на постоянной основе проводятся работы по сносу и санитарной обрезке зеленых насаждений.