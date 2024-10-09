Общество

Декоративные яблони, шаровидные ивы и сирень высадили в Пскове

В 2024 году в рамках программы благоустройства территорий в Пскове высажены разнообразные растения, включая декоративные яблони, чубушник, калинолистный пузыреплодник, махровый шиповник, кустарниковую лапчатку, древовидную гортензию, среднюю форзицию, шаровидные ивы и сирень. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Администрацией города Пскова заключен муниципальный контракт, который направлен на уход за зелеными насаждениями. В рамках данного контракта предусмотрены комплексные работы, включая полив и санитарную обрезку растений, требующих регулярного ухода.

Согласно условиям контракта, планируются полив зеленых насаждений, формовочная обрезка, обрезка и прореживание кустарников, а также лечение ран у деревьев. Кроме того, предусмотрена санитарная обрезка сухих ветвей, подкормка растений путем ручного внесения удобрений с перемешиванием почвы и засыпкой ям.