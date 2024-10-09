Общество

Самой дефицитной в Псковской области оказалась профессия врача – аналитики

Аналитики hh.ru выяснили, что самой дефицитной в Псковской области по итогам за 9 месяцев этого года оказалась профессия врача – на одну вакансию по этой специализации претендует не более 1 соискателя. Индекс активных резюме на одну вакансию по профессии врача – 0,2.

Рынок труда Псковской области продолжает бить рекорды по кадровому дефициту: с начала года число соискателей на одну вакансию в целом по местному рынку труда не повышается выше 3 человек на место. При этом в регионе есть целый ряд профессий, где дефицит обострён до предела.

Между тем зарплата, которую предлагают работодатели СЗФО и в том числе Псковской области врачам, сегодня достигла 91 тыс. рублей, что на 17% больше, чем в 2023 году.

Также в рейтинг самых востребованных профессий, с одной стороны, и самых дефицитных, с другой, попали профессия повара или пекаря (индекс активных резюме 0,8), токаря/фрезеровщика, мастера ногтевого сервиса, а также медсестры/медбрата.

Менее двух кандидатов на одно рабочее место приходится и в остродефицитной профессии слесаря/сантехника и зоотехника. В рейтинг в этом году также попали и стали дефицитными из-за нехватки кандидатов профессии продавца-консультанта, администратора, а также оператора call-центра.

Топ-10 самых дефицитных профессий в СЗФО и в том числе в Псковской области и годовая динамика зарплат для них:

Инфографика: hh.ru

Стал известен и топ-10 самых высококонкурентных профессий, из-за обилия желающих найти работу по этим специальностям. Возглавляют рейтинг в регионе профессия копирайтера (139 резюме на вакансию), SMM-менеджера (88), тестировщика (74), психолога (56), а также переводчика, режиссера, системного инженера, методиста, дизайнера.

«Ключевая причина дефицита сотрудников — негативные демографические процессы в стране. Они долгосрочные, хорошо поддаются прогнозированию, и, к сожалению, позитивных тенденций здесь ждать не приходится. В базе проблематики — демографическая яма 90-х и нулевых. Дополнительно ситуацию с отсутствием в силу демографии людей на рынке труда усугубили события, произошедшие после 2020 года», - заключили аналитики.