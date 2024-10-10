Вопросы помощи людям с инвалидностью и орфанным больным обсудили законодатели Северо-Запада

В заседании комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по социальным вопросам 10 октября приняли участие вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель комитета по труду и соцполитике Игорь Дитрих и его заместитель Артур Гайдук. Встреча законодателей прошла в Петрозаводске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
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Среди вопросов, получивших поддержку региональных депутатов, Игорь Дитрих выделил обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину по вопросу лекарственного обеспечения лиц старше 19 лет, страдающих мукополисахаридозом IV типа – редким (орфанным) заболеванием. Препарат, предназначенный для длительной терапии, не включён в перечень жизненно значимых медикаментов, при этом его стоимость только за три месяца 2023 года возросла почти в пять раз – с 26 до 123 тысяч рублей за флакон при годовой потребности пациента в 583 флакона. Расходы на приобретение этих лекарств несут бюджеты регионов.
Ещё один вопрос, поднятый в рамках комитета ПАСЗР, касался компенсации расходов на замену комплектующих и элементов питания к системе кохлеарных имплантатов (аудиопротезов), установленных детям-инвалидам.
По словам вице-спикера, проблемы, которые поднимают коллеги из соседних регионов, не только помогают обратить внимание на точечные вопросы, но и оценить успехи своих территорий. Так, например, обозначенный петербуржцами вопрос о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Псковской области решается и не требует корректив.