Общество

О вреде алкоголя напомнили осужденным в Куньинском районе

Профилактическая лекция для людей, отбывающих наказание без изоляции от общества, состоялась в Великолукском межмуниципальном филиале уголовно-исполнительной инспекции с дислокацией в Куньинском районе. В мероприятии участвовали старший инспектор подразделения Алина Семенова и врач-нарколог Анатолий Юнг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

На встрече медик рассказал о вреде алкоголя, признаках зависимости и её последствиях. Он также поделился методами борьбы с пагубными привычками.

Инспектор напомнила присутствующим о возможных правовых последствиях за нарушение общественного порядка в состоянии опьянения. В конце встречи участники смогли задать вопросы и получить ответы.

Такого рода мероприятия помогают людям лучше адаптироваться в обществе и находить пути к социальной активности, отметили в УФСИН.